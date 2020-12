“Ho voluto compiere questa visita per ringraziare personalmente tutto il personale ospedaliero, a nome della Città di Bordighera, per l’impegno profuso anche nel corso di questa seconda ondata di pandemia. Era doveroso a fronte del grandissimo lavoro – organizzativo, medico, logistico – che viene compiuto a tutela della salute di noi tutti. Il Dottor Damonte Prioli ha confermato il ruolo assolutamente fondamentale che il Saint Charles ha avuto e continua ad avere nella gestione della crisi; questa centralità dovrà essere confermata, ed auspico ulteriormente potenziata, anche con il futuro subentro della gestione privata.” ha commentato il primo cittadino.​

In corso di mattinata il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha incontrato, presso l’Ospedale Saint Charles, il Direttore Generale dell’ASL 1 Marco Damonte Prioli; erano presenti il Vicesindaco Bozzarelli, l’Assessore Gnutti e i dirigenti medici del nosocomio.