Il premier Giuseppe Conte ha illustrato i contenuti del nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre. Vicino alle feste tutte le Regioni italiane saranno gialle.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare tra Regioni, il 25 e 26 dicembre e a Capodanno sarà vietato ogni spostamento tra comuni. Dal governo una forte raccomandazione a non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto a Natale e Capodanno. Nella notte di San Silvestro il coprifuoco sarà esteso dalle 22 fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni. Veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Dalle 18 del 31 dicembre e fino alle ore 7 del 1° gennaio la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera.

Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno restare aperti fino alle 21, a eccezione delle zone rosse. Nelle zone gialle i ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. Previsto, infine, il ritorno in classe al 75% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio.

