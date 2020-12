Per maggiori dettagli https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/12/02/nuovo-dpcm-e-vaccini-informativa-del-ministro-della-salute-speranza-al-senato-la-diretta_5febc2b0-9a81-4de1-9c18-156ec749237d.html

Il Governo ha approvato il nuovo DPCM che contiene il divieto di spostamento tra regioni dal 21 Dicenbre al 6 Gennaio e tra comuni nelle giornate del 25/26 Dicembre e 1 Gennaio. Una decisone quest’ultima che sta creando non pochi malumori anche nella nostra regione dove le realtà comunali di piccole dimensioni sono la maggioranza sul territorio. Saranno molte le famiglie divise anche se abitano a pochi metri di distanza ma in comuni diversi ( un esempio sono i 4 comuni del estremo ponente che formano un unico centro urbano Ventimiglia-Camporosso ( con la sua frazione al Mare) – Vallecrosia-Bordighera.