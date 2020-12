Secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute sono stati registrati altri 993 morti che portano il totale a 58.038 dall’inizio. Non sono mai stati così tanti in una sola giornata da inizio pandemia. Sono, invece, 23.225 i contagi da coronavirus. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-19). I guariti sono 23.474 in più per u totale di 846.809.

