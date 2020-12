A Bordighera sono state accese le luminarie di Natale. In molte parti della città nei prossimi giorni saranno aggiunte ulteriori luci, richieste dalla amministrazione per completare alcune zone buie (intorno alle porte del Centro Storico a Bordighera alta) ed altri addobbi a Sasso e Borghetto San Nicolò.

