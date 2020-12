Lo stop agli spostamenti per le feste anche tra regioni gialle è tra le misure che il Governo si appresta a introdurre con il nuovo Dpcm. Sarà vietato uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre ed il primo gennaio. Niente deroghe per raggiungere familiari che vivono in altre regioni. Stop anche ai viaggi verso le seconde case di proprietà fuori regione. Una deroga dovrebbe essere concessa agli studenti universitari fuori sede, che potrebbero far ritorno a casa per le feste. I ristoranti potrebbero rimanere aperti per il pranzo di Natale, a Santo Stefano e Capodanno nelle zone gialle.

