Per maggiori info https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/11/30/regioni-alpine-impianti-sci-aperti-solo-a-ospiti-di-hotel_a6b4063a-683a-4f1b-b632-bff8dd9b19a3.html

Il Governo Conte sta pensando di vietare glI spostamenti tra comuni nelle giornate del 25 Dicembre (Natale) 26 Dicembre (Santo Stefano ) 1 Gennaio ( Capodanno) per evitare assembramenti e contrastare l’epidemia. Questo emerge dalle indiscrezioni dopo ultimo incontro tra stato e regioni .