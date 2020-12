Dai dati pervenuti nelle ultime 24 ore, risulta un solo caso di positività al Covid-19 nelle scuole in provincia di Imperia. Si tratta di uno scolaro di una scuola secondaria di primo grado del distretto sanitario sanremese.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.

