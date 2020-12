Nuovo confronto stasera in Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid nel nuovo Dpcm che sarà chiuso tra stasera e domattina. Domani il premier Giuseppe Conte dovrebbe tenere una conferenza stampa nel tardo pomeriggio o nella prima serata.

“Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti. Il 7 gennaio il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini”, ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo a 5G Italy.

“Non possiamo permetterci la terza ondata perché non vogliamo che una sola persona possa morire per covid nel 2021. Il nuovo dpcm sarà “il più lungo” di quelli che hanno caratterizzato le nostre azioni in tempi di covid” ha detto Boccia.

