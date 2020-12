La costruzione di un nuovo plesso scolastico, con annesse aree sportive; la riqualificazione attraverso la creazione di nuovi posteggi e altre aree comuni e il recupero e il riuso di edifici in funzione turistico-ricettiva. Sono le aree di intervento del progetto rigenerazione urbana “Dolceacqua 20-30” che prevede la riqualificazione urbana in un periodo di dieci anni con investimenti per circa dodici milioni di euro. La Regione Liguria ha contribuito al progetto “con un importo di 4 milioni e 370 mila euro attraverso il bando triennale di edilizia scolastica per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, che avrà un costo complessivo di circa 6 milioni di euro”.

