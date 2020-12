Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a intervenire coi poteri del Commissario delegato all’emergenza per snellire le procedure burocratiche per l’ottenimento di una nuova concessione ad uso irriguo per le aziende agricole interessate dall’evento alluvionale che ha riguardato il fiume Roja il 2 e 3 ottobre. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Ambiente si interverrà affinché venga presa seriamente in considerazione l’emergenza idrica per gli attingimenti ad uso potabile e vengano stanziati congrui finanziamenti per il loro ripristino.

