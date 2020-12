Ha preso il via l’edizione numero sedici di Stile Artigiano, il tradizionale appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio. Stile Artigiano 2020, in linea con le normative in materia di Covid-19, ha una formula particolare con un’edizione completamente digitale, in attesa di tornare nelle piazze e nelle vie liguri a partire dall’anno prossimo.

Per ognuna delle imprese partecipanti sarà infatti realizzata una clip video in cui sarà illustrata la sua storia e saranno presentati i prodotti. I filmati saranno poi pubblicati in rete tramite i canali della Confartigianato di Imperia dal sito ufficiale www.confartigianatoimperia.it ai vari social Facebook, Instagram e Twitter.

“Una vera e propria vetrina virtuale dove i visitatori potranno ammirare i prodotti artigianali e acquistarli in e-commerce – ha detto Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia – Tema centrale di questa edizione sarà la promozione dell’acquisto natalizio in una bottega ligure, con lo slogan #compraArtigiano. Mancherà purtroppo la parte di contatto fisico ma Stile Artigiano, seppur a distanza, consentirà di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane liguri di eccellenza perché riteniamo fondamentale far comprendere come nasce un prodotto dalle mani di un artigiano, quale sia la passione e la maestria che c’è dietro la lavorazione, auspicando naturalmente che tutto ciò invogli anche ad acquistarlo. I settori presenti vanno dall’artistico all’agroalimentare, dalla moda/accessori alla bellezza/benessere. All’interno di Stile Artigiano saranno evidenziate come sempre le imprese del marchio regionale Artigiani In Liguria”.

“Il “saper fare” della nostra secolare cultura artigiana – commenta Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria – rappresenta uno dei pilastri dell’economia e della società italiana. Per questi motivi la Regione Liguria è al fianco della manifestazione Stile Artigiano, che da molti anni promuove e sostiene il nostro artigianato e, insieme a Confartigianato, lanciamo un sentito invito a comprare prodotti liguri per le prossime feste natalizie”.

Di seguito le imprese della provincia di Imperia partecipanti a Stile Artigiano (elenco in continuo aggiornamento):

Nome Città Settore

Accademia Formativa S.R.L. Sanremo (IM)

BELLEZZAEBENESSERE Antica Distilleria Cugge Molini di Triora (IM) AGROALIMENTARE Antiche Dolcezze di Ippolito Piero Imperia

AGROALIMENTARE Benza Frantoiano di Benza Giovanni & c sas Imperia

AGROALIMENTARE Cantina del Rossese F.lli Gajaudo di Gajaudo Giulio e C. snc Isolabona (IM)

AGROALIMENTARE De Martino Orafo Sanremo (IM)

MODA E ACCESSORI Elena Luigi Snc San Bartolomeo al mare (IM) AGROALIMENTARE Fabrizio Francone Sanremo (IM)

ARTIGIANATO ARTISTICO Il Fornaio S.N.C. Di Silvano Vittoria e Rovere Carlo Sanremo (IM)

AGROALIMENTARE Laboratorio Bonifacio di Bonifacio Riccardo Sanremo (IM)

ARTIGIANATO ARTISTICO Laboratorio orafo Taddei Sanremo (IM)

MODA E ACCESSORI Legnosystem Bussana di Sanremo (IM) ARTIGIANATO ARTISTICO Olio Roi Badalucco (IM)

AGROALIMENTARE Parrucchieri Gori S.N.C. Di Gori Paolo, Gori Irene e Gori Marcella & c. Taggia (IM)

BELLEZZAEBENESSERE Pastificio Prota Taggia (IM)

AGROALIMENTARE Tre Archi Sanremo (IM)

ARTIGIANATO ARTISTICO V.Metal S.R.L. Taggia (IM)

ARTIGIANATO ARTISTICO Vetrarte Sanremo (IM)

ARTIGIANATO ARTISTICO Wurm David Ferrarese

Pastificio Arrigo Badalucco (IM)

Sanremo (IM)

ARTIGIANATO ARTISTICO AGROALIMENTARE