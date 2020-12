Nel pomeriggio di oggi, complice il brusco calo delle temperature ed il contemporaneo arrivo del maltempo, ha iniziato a nevicare in parte dell’entroterra della provincia di Imperia. Ecco le immagini della nevicata pubblicate sulla pagina Facebook del “Rifugio Allavena” a Colla Melosa nel comune di Pigna.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta