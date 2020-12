Grande successo per il primo corso di formazione dedicato ai docenti di religione, organizzato dall’ Ufficio scuola Irc, con la collaborazione del Liceo Aprosio ventimigliese. Un centinaio di partecipanti si sono collegati online per ascoltare un relatore d’eccezione: il vescovo Monsignor Suetta, che da sempre segue con grande sensibilità il percorso degli insegnanti irc, inaugurando spesso i loro corsi formativi. Di grande interesse l’argomento degli incontri, la ricerca della felicità: un tema delicato e importante riproposto quest’anno dagli organizzatori dopo lo stop legato all’emergenza covid.

L’evento è stato aperto dalla professoressa Anna Rosaria Gioeni, che ha iniziato i lavori salutando la dirigente del liceo Aprosio, Lara Paternieri, grazie alla quale il corso di formazione è stato inserito sulla piattaforma Sofia e accreditato al Miur.

Che cosa è la vera felicità? Un concetto complesso, nei secoli affrontato e abbracciato da discipline diverse tra loro.

Le parole del vescovo hanno regalato emozioni e risposte concrete a interrogativi spesso insoluti, in un momento buio come quello attuale. Ha trasmesso speranza. Speranza che è diversa dall’ottimismo. Non è perturbatrice. E’ sicura. E’ combattiva.

Il Vescovo ha citato il Salmo 131, che sembra evocare il mito del super uomo che tenta invano di salvare sè stesso.

Il prossimo appuntamento con i corsi di formazione è il 23 gennaio: Renato Barbruni, psicologo psicoterapeuta introdurrà “La ricerca della felicita’ e lo smarrimento nell’angoscia”.

Donatella Lauria