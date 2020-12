Ritornare sui banchi il 14 dicembre senza attendere il nuovo anno. E’ l’ipotesi avanzata dal premier Giuseppe Conte nella riunione con i capigruppo di maggioranza ed il ministro della Salute Roberto Speranza. Per Conte “sarebbe un bel segnale per i ragazzi”, come riporta l’Adnkronos. Sull’ipotesi di riaprire i cancelli delle superiori e dei licei, con riunioni preparatorie dal 9 dicembre per garantire il rientro a scuola in massima sicurezza, va sondato il comitato tecnico scientifico.

