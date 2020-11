In campagna elettorale vedi migliaia di persone. Ascolti voci e storie. Poi lentamente riemergono, una per una. Come questa donna immigrata che una notte teneva in braccio il figlio davanti alla chiesa della Pigna di Sanremo.

Stavano aggrappati una all’altro, difficile dire se fosse la mamma a tenere il piccolo o il contrario. Sembravano non avere altro al mondo che quell’abbraccio. Chissà che fine hanno fatto. Chissà se hanno trovato qualcuno che li ha accolti.

Ferruccio Sansa, consigliere regionale