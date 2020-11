A Sanremo una coppia di ultrasessantenni è andata dal medico per sottoporsi al vaccino antinfluenzale, ma la fialetta è sbagliata, ossia quella contro il pneumococco. La figlia medico che dal nome del farmaco ha capito che quello somministrato non era contro l’influenza. Il medico titolare era stato sostituito da un collega che forse non era a conoscenza del tipo di prestazione a cui doveva esser sottoposta la coppia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

