Il Comune di Sanremo ha incassato altri 131 mila euro per l’edizione 2018 del Festival tramite Raicom per il marchio della kermesse canora. Cento mila euro sono arrivati a titolo di utilizzo e 7827 derivanti dal televoto, a cui si aggiunge l’Iva. Si tratta di introiti che non rientrano nella convenzione stipulata tra il Comune e la Rai, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

Correlati