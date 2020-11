Approfittando del ritorno in “fascia gialla”, domenica 29 novembre, un gruppetto di Dirigenti e Soci “attivi” del Tennis Club Ventimiglia si sono ritrovati al Circolo (in via di restauro dopo l’alluvione) con il Presidente Francesco Marcianò ed il vice Mangolini per lo scambio presso la Club-house, dei primi auguri di buon Natale “abbinati” alla presentazione del Calendario 2021 dell’Organizzazione di volontariato “Angeli di Pace” di Sanremo guidata da Don Rito. Per contatti con la segreteria sportiva tel.(0184)355224.

E. Raneri

