Sono stati effettuati, anche la scorsa settimana, i controlli interforze disposti dal Questore della Provincia di Imperia, Pietro Milone a seguito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni governative finalizzate al contenimento del covid-19.

I servizi effettuati a Ventimiglia e Sanremo, eseguiti quando la provincia era ancora in “zona arancione” hanno visto la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali.

Complessivamente sono state identificate 109 persone, controllati 35 esercizi commerciali e 38 veicoli.

Tre le violazioni accertate alle disposizioni del DPCM del 3 novembre, con conseguente sanzione elevata a norma dell’4 del Decreto Legge 19/20, che prevede il pagamento di una somma da 400 euro a 3.000, tutte contestate ad altrettanti cittadini, di cui 2 francesi, che hanno violato il divieto di spostamento tra i comuni senza giustificato motivo. I controlli, già disposti, continueranno anche in questa settimana.

Correlati