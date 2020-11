A Imperia la Polizia Municipale sta notificando le sanzioni a due persone che non hanno raccolto le deiezioni del proprio cane sotto i riqualificati portici di Via Bonfante. Entrambe sono state riprese dal nuovo impianto di videosorveglianza. Ora dovranno pagare una multa di 300 euro. Gli agenti stanno provvedendo all’identificazione di ulteriori cittadini, che sono stati immortalati nello stesso atteggiamento di dispregio verso gli spazi pubblici. Proseguono inoltre i controlli in borghese per verificare che chi esce per una passeggiata con il proprio cane sia dotato di sacchettini e bottiglietta d’acqua, come da recente ordinanza.

“Se vogliamo che Imperia sia bella e ordinata, servono le grandi opere che stiamo realizzando, ma ancora di più abbiamo bisogno di un ritrovato senso civico da parte della nostra comunità – dice il sindaco Claudio Scajola – So di poter confidare sulla stragrande maggioranza dei miei concittadini. Per tutti gli altri saremo inflessibili con controlli e sanzioni”.