“In merito ai lavori di riqualificazione di Piazza Goito, teniamo a precisare che l’avvio del cantiere è stato preceduto, in fase progettuale, da una valutazione tecnica da parte di un agronomo, che ha sancito le problematiche legate alla stabilità dei due alberi e quindi la necessità di un loro abbattimento. L’Amministrazione ha dato anzitutto priorità alla sicurezza dei cittadini. Detto questo, il nuovo progetto ha previsto un totale restyling della zona, che tornerà ad ospitare il mercato, con il rifacimento dei marciapiedi, la riasfaltatura completa dell’area, la piantumazione di nove palme, il posizionamento di quattro nuove torri faro e un nuovo sistema anti-incendio. La piazza sarà dunque più bella, più verde, più illuminata e più sicura”. Così gli assessori al Commercio, Gianmarco Oneglio, e Verde Pubblico, Laura Gandolfo.

Imperia, lavori in piazza Goito: necessario l’abbattimento di due alberi