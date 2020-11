Dopo il grande successo dello scorso anno, anche nel 2021 la cultura torna protagonista con il secondo concorso dedicato a Lucetto Ramella che raddoppia e quest’anno è intitolato anche al fratello Pietro. Con il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria e dell’Ufficio Scolastico Regionale, la famiglia Ramella è onorata di poter annunciare la pubblicazione del bando, che anche quest’anno vede il supporto e la collaborazione del Comitato San Giovanni. L’iniziativa, nata per far conoscere e ricordare Lucetto e Pietro Ramella, il primo scrittore onegliese e il secondo pittore, ha lo scopo di diffondere le opere dei due fratelli e di mantenerne il ricordo. Il bando del concorso è online sul sito www.ineja.it ed è già possibile inviare i propri componimenti che prevedono opere di scrittura, poesia e grafica. Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail concorsolucetto.ramella@gmail.com

Correlati