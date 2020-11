Nonostante la chiusura al pubblico della Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” in base alle disposizioni di sicurezza anti-contagio, da questa mattina è attivo a Imperia il servizio di prestito libri “take away”, con ritiro e restituzione sulla porta. Questo l’orario in cui sarà possibile ritirare il libro preso al prestito, a piano terra, sotto al porticato, davanti all’Ufficio IAT:

LUNEDI’ 9.30 – 12.30;

MERCOLEDI’ 9.30 – 12.30;

VENERDI’ 9.30 – 12.30

Come funziona? In sintesi: il libro prenotato sarà messo a disposizione fuori dalla porta. Il servizio di prestito sarà esclusivamente su prenotazione tramite telefono (0183 701606-609) o via mail (prestito@comune.imperia.it). Sarà anche possibile restituire il libro preso a prestito, sempre sotto al porticato, fuori dalla Biblioteca. L’utente prenota il libro tramite telefono (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18) o mail, almeno con 2 ore di anticipo sul previsto ritiro. L’addetto prepara il libro, collocandolo su apposito carrello, all’esterno sotto il porticato. L’utente può per qualsiasi cosa chiamare o “bussare alla porta” dello IAT e ritirare il libro nell’orario di massima indicato. “Durante tutta questa emergenza, a partire dalla scorsa primavera, l’Ufficio Cultura si è reinventato più volte nel proprio modo di lavorare e di offrire servizi ai cittadini. La lettura è stata una compagna per molti, soprattutto durante il lockdown, insieme al cinema e alla musica. Con questa soluzione “take away” permettiamo a tutti di poter continuare a usufruire, in sicurezza, del servizio prestito. Sarà possibile inoltre prenotare i nuovi libri, che abbiamo acquistato dalle librerie locali per sostenerle in questo momento così delicato”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. L’elenco completo dei libri è consultabile all’indirizzo www.bibliotecalaogorioimperia.it