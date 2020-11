La Giunta Comunale di Dolceacqua ha oggi approvato un ulteriore sconto sulla TARI per Bar e Ristoranti per il periodo di novembre e dicembre ed il Bando per il sostegno alle locazioni che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Contestualmente sono in preparazione le procedure per la distribuzione dei buoni per gli acquisti alimentari e farmaceutici che avranno le stesse modalità di quelli distribuiti precedentemente. I moduli per le richieste saranno disponibili dal 7 dicembre 2020 sia online che cartacei (all’ingresso del Comune). Ulteriori forme di sostegno alle famiglie saranno eventualmente individuate entro la fine dell’anno.