Un climber ligure di 63 anni mentre arrampicava sulla falesia del Tempio del Vento in località Orco, a Calvisio di Finale Ligure, è precipitato da un’altezza di otto metri mentre era in arrampicata e si è procurato un politrauma. Poco distante si trovavano due tecnici del Soccorso alpino Liguria che hanno chiamato il 112 e fatto attivare l’elicottero Grifo che ha trasferito l’uomo al “Santa Corona” di Pietra Ligure.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta