ASD IMPERIA – Caronnese-Imperia 0-0: cronaca, tabellino e intervista a Mister LupoCARONNESE-IMPERIA: PRIMO TEMPO

8′ punizione Sancinito dalla trequarti. Non la tocca nessuno e il portiere la blocca.

10′ tiro centrale di Calì. Blocca Dani

13’punizione dal limite di Sancinito. Palla sul fondo.

14’Banfi riceve al limite e il suo tiro va alto di poco

23′ buona occasione Caronnese: Corno, solo in area, tira al volo ma la palla si impenna

27′ Imperia vicinissima al gol con una doppia occasione. Prima Minasso gira il cross di Capra ma trova la strepitosa risposta di Marietta. Sul controcross di Gnecchi, i nerazzurri non riescono a trovare la zampata vincente

35′ lungo possesso dell’Imperia, arriva al tiro Capra ma la conclusione é debole

42′ miracolo di Dani: Banfi gira in mezzo all’area ma il portiere nerazzurro leva la palla dall’angolino

44′ giallo per Cosentino che trattiene Donaggio e ferma ripartenza imperiese

CARONNESE-IMPERIA: SECONDO TEMPO

63′ cross di Sancinito per va Debode che di testa impegna del portiere avversario. Capra poi non é pronto sulla ribattuta.

64′ Banfi tira bene dai 20 metri e Dani risponde alla grande

70′ ripartenza Imperia che viene fermata da Arcidiacono con le cattive. È cartellino giallo

90’+4 Finisce la partita. 0-0 finale

Dopo la partita ha parlato Mister Lupo:” Oggi era importante fare risultato su un campo difficile. La prestazione arrivava dopo, avremo tempo per fare altre belle partite come peraltro abbiamo già disputato. Va comunque detto che abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare. Sono contento dei giovani perché hanno dato qualcosa in più alla squadra: Dani e Gnecchi per esperienza e gioco non li considero manco più ‘under’.

Il migliore in campo per me è stato Sancinito, emblema del nostro miglioramento in fase di non possesso.”

CARONNESE-IMPERIA 0-0

CARONNESE – Marietta, Arcidiacono, Travaglini, Galletti, Cosentino, Gargiulo, Banfi, (65′ Putzolu) Vernocchi, Scaringella, Corno (71′ Rocco), Calì. All.: Gatti

IMPERIA – Dani; Virga, DeBode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Sancinito Gnecchi; Minasso (60′ Malltezi), Donaggio (66′ El Khayari), Capra. All.: Lupo

AMMONITI: Gnecchi, Donaggio (I) Cosentino, Arcidiacono, Banfi (C )

NOTE: Recupero 1′ nel primo tempo e 4′ nel secondo