A Sarzana (La Spezia) un ragazzo di 17 anni originario del nord Africa è stato accoltellato ieri sera. Il giovane sarebbe stato bloccato da tre persone, una delle quali gli avrebbe sferrato un fendente ad un braccio causandogli una grave ferita. Il ragazzo a la Spezia ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per scongiurare l’amputazione dell’arto. I Carabinieri sarebbero vicini all’identificazione degli autori dell’aggressione.

