Nottata all’insegna della sicurezza in centro a Ventimiglia dove due esercizi commerciali hanno ricevuto le attenzioni dei ladri nelle centralissime via Mazzini e Via Ruffini.

In via Mazzini visitato dai malviventi il ristorante bar Trinacria, rubato anche uno scooter x max parcheggiato nei paraggi.

In via Ruffini è stato il negozio di scarpe Farina a subire danni per il tentativo di ingresso dei ladri .

Questo a pochi giorni dalle dichiarazioni del Prefetto sulla percezione della sicurezza da aumentare in città visto dati alla mano il Calo dei reati.