Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Sanremo unitamente ad una pattuglia della Sezione Radiomobile, sono intervenuti in corso Matteotti dove era stata segnalata una lite tra due uomini, residenti nel centro matuziano, durante la quale uno dei due aveva estratto un coltello minacciando la controparte che riusciva a darsi alla fuga a piedi senza riportare ferite. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l’aggressore nei pressi della propria abitazione ancora in possesso dell’arma del delitto, un coltello serramanico di 20 centimetri di lunghezza. Sottoposto a perquisizione domiciliare estesa anche ai locali di sua pertinenza, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 14 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish oltre un bilancino di precisione posti sotto sequestro. Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria imperiese per porto di arma e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

