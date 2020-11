A Sanremo la Polizia è intervenuta davanti alla scuola elementare Rodari al Borgo per un’accesa discussione nata tra il padre di un’alunna e la responsabile del plesso in relazione ad un’autocertificazione che non sarebbe stata compilata in modo corretto. Il padre, senza mascherina, è stato portato in Commissariato e multato. Sia il genitore, sia la scuola valuteranno se presentare querela, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

