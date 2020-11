Con la doppia seduta di oggi termina un’altra settimana di allenamenti in casa biancoazzurra. Dopo l’ennesimo rinvio del match col Saluzzo a data da destinarsi, si attende con ansia il prossimo 3 dicembre l’ufficialità del nuovo protocollo da parte della LND che dovrebbe consentire alle squadre di riprendere la stagione, che finora è andata avanti a singhiozzo, con maggiori certezze.

La Sanremese ha approfittato di questo periodo di stop forzato per ricaricare le pile. Stamattina Lo Bosco e compagni si sono allenati in palestra, divisi in due gruppi. Esercizi a corpo libero e circuito sulla forza sotto gli occhi attenti del preparatore atletico Michele Giusti. Nel pomeriggio amichevole in famiglia sul sintetico del Grammatica.

Domani e lunedì i biancoazzurri osserveranno due giorni di riposo. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio. Domenica prossima, 6 dicembre, si dovrebbe, salvo imprevisti, tornare in campo dopo un mese al Comunale contro il Pont Donnaz. Ma si attendono naturalmente, visto il periodo, tutte le conferme del caso.