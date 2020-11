A Genova un uomo ha picchiato una donna di 35 anni che aveva in braccio il figlio di 5 mesi per rubarle il cellulare. L’aggressore, un marocchino di 49 anni, è stato arrestato dagli agenti. L’uomo ha sfilato il telefonino dalla borsa della mamma. Quando lei se n’è accorta ha iniziato a prenderla a pugni su braccia e mani provocandole contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.

