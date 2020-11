Poste Italiane ha completato gli interventi straordinari presso la sede centrale di Imperia, in Viale Matteotti 155, per l’adeguamento dello spazio riservato all’accesso in Ufficio Postale ai cittadini con disabilità.

Nel dettaglio, i lavori effettuati hanno comportato il rifacimento della pavimentazione del marciapiede circostante ed antistante l’ingresso, l’apposizione di dissuasori stradali per evitare il parcheggio di auto sul marciapiede stesso, ed il totale rifacimento del tratto che conduce all’ascensore, in precedenza non accessibile per ragioni di sicurezza.

L’intervento, coerente con l’attenzione che da sempre Poste Italiane riserva ai territori ed alla responsabilità sociale d’impresa, ha ricevuto il ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale imperiese e dalla locale Associazione La Giraffa a Rotelle. L’ufficio Postale di Imperia Centro è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8:20/19:05 ed il sabato fino alle ore 12:35.

