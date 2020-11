Da oggi in Costa Azzurra ed in Francia inizia l’allentamento delle misure, dato che riaprono i negozi non essenziali ed i mercati ambulanti, mentre i cittadini potranno muoversi entro un raggio di 20 km da casa. Se i contagi non saliranno dal 15 dicembre i francesi potranno andare all’estero per vacanza o ricongiungimenti familiari. Se l’Italia opterà per la quarantena, la Francia potrebbe fare lo stesso nei confronti di chi arriva dall’Italia, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

