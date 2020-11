Un appello a concentrare le forze e ripulire con più braccia disponibili la seconda parte del campo numero 4 del Tennis Club Ventimiglia è stato lanciato per la mattinata di sabato 21 novembre (tempo permettendo). Qualcuno al Circolo si chiede già se verrà ripresa il 31 dicembre la tradizionale “sfida” di San Silvestro tra il primo cittadino di Dolceacqua Fulvio Gazzola ed il mancino ex bancario Silvano Bosio, con lo scambio degli auguri di buon anno e degustazione di prodotti tipici locali. Per

contatti con la segreteria sportiva tel. (0184)355224.

Eduardo Raneri