Proseguiranno fino a venerdì 11 dicembre i lavori di manutenzione dei viadotti ‘Dormiosa’ e ‘Tetti Ghigo’, dal km 86 al km 87,700 della strada statale 20 “del Colle di Tenda e Valle Roja”, tra la rotonda di Roccavione e lo svincolo Buzzi.

Il cronoprogramma dei lavori ha subito una rimodulazione a causa delle basse temperature – riscontrate durante le attività recenti – che hanno rallentato la maturazione di alcuni materiali, in particolare nella fase di impermeabilizzazione.

Il progetto di intervento prevede la sostituzione dei giunti di dilatazione dei due viadotti, il rifacimento delle opere idrauliche di regimentazione delle acque, l’impermeabilizzazione, il ripristino dei cordoli laterali e la stesa ex novo della pavimentazione.

Completata la maggior parte degli interventi in programma, nei prossimi giorni saranno installati i 21 giunti di dilatazione. Durante la chiusura il traffico veicolare in direzione Limone Piemonte resta deviato lungo la strada provinciale 259, il traffico diretto a Cuneo è invece indirizzato sulla strada comunale Roccavione – Robilante.

