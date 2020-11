Claudio Scajola , sindaco di Imperia per tre volte, quattro volte ministro della Repubblica, vicepresidente nazionale Anci.

Gaetano Scullino , sindaco di Ventimiglia per la seconda volta, è stato anche presidente del consiglio comunale nel 2002, imprenditore.

Con le elezioni dei rappresentanti della provincia di Imperia si concludono le assemblee elettive dei sindaci e dei presidenti di consigli comunali, cominciate martedì e concluse oggi, che hanno visto l’elezione di 16 rappresentanti territoriali: 3 rispettivamente per Savona (Paolo Lambertini, Daniele Galliano, Diego Distilo), La Spezia (Monica Paganini, Mario Scampelli, Carlo Rampi) e Imperia, 7 per Genova (Marco Di Capua, Valentina Ghio, Gian Alberto Mangiante, Luigi Gambino, Carlo Gandolfo, Mirko Bardini, Mentore Campodonico).

I sindaci di Ventimiglia Gaetano Scullino e di Molini di Triora Manuela Sasso , insieme al presidente del consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande sono i tre amministratori eletti dalle assemblee dei sindaci e dei presidenti di consigli comunali per rappresentare la provincia di Imperia al Consiglio delle autonomie locali liguri. Andranno ad accompagnare il sindaco di Imperia Claudio Scajola , il presidente del consiglio comunale Pino Camiolo e il presidente della provincia Domenico Abbo , componenti di diritto del Cal.