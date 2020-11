Una vasta attività di controllo è in corso da parte dei Carabinieri di Sanremo sulla ciclabile del ponente ligure, all’altezza dei Tre Ponti, per fermare i “furbetti” delle due ruote, ossia chi approfitta della bici per spostarsi in un altro Comune malgrado il divieto imposto dal Dpcm. A tutti sono chiesti i documenti. Per un ciclista di Costarainera fermato stamani fuori dal comune di residenza è scattata una multa da 400 euro.

