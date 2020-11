In questa foto, dopo aver sottoscritto l’accordo, il nuovo responsabile area commerciale/marketing della Sanremese Marco Maiolino con Marco Palmero di Groupama.

Groupama Assicurazioni entra a far parte della famiglia biancoazzurra per la stagione 2020/21.

Sanremese, Groupama Assicurazioni entra a far parte della famiglia biancoazzurra