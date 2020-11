Area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. Lo prevede la nuova ordinanza che sarà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e che sarà in vigore da domenica 29 novembre. Da quella data in Liguria sarà possibile spostarsi in un Comune diverso dal proprio e potranno tornare ad aprire, sino alle 18, bar e ristoranti.

