Imperia piange la scomparsa di Franco Blengini, 74 anni, pilastro del commercio cittadino. I funerali di Blengini, che lascia la moglie Teresa e i figli Giuseppe e Luca, saranno celebrati sabato 28 alle 10.30 a San Giovanni. Fondatore di una storica catena di panetterie che portano il nome della famiglia, è stato membro con incarichi di prestigio nella Confcommercio ed animatore della processione di San Giovanni, come ricorda “La Stampa”.

