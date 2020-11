I finanzieri di Savona hanno denunciato 8 persone per illecito recepimento del reddito di cittadinanza. Una donna di 65 anni, beneficiaria del reddito di cittadinanza è stata sorpresa a vendere merce nel banco di un mercato. Al datore di lavoro, un ambulante extracomunitario, è stata comminata una maxisanzione per l’uso di dipendenti “in nero”. Denunciato anche un uomo che aveva chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare di aver vinto on line oltre 54 mila euro tra il 2017 ed il 2019.

Correlati