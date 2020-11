Si è concluso oggi il bando di gara relativo alle luminarie natalizie : ad aggiudicarsi l’appalto, la ditta “ Verdina luminarie srl ” per un importo netto di circa 97 mila euro . Il montaggio inizierà già la prossima settimana . “Nonostante il periodo difficile – commenta l’ assessore al turismo Giuseppe Faraldi – abbiamo cercato di dare ai nostri concittadini, e ai turisti che ci auguriamo possano tornare a frequentare la nostra città, una bella atmosfera natalizia , anche per aiutare il commercio che ha patito così tanto questa crisi. Quest’anno si è tentato di privilegiare le installazioni luminose a terra che comprendono anche alberi di Natale luminosi di diverse tipologie ”.

