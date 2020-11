Il Coronavirus non dà respiro all’Asl Imperiese e alle case di riposo, alle prese con una costante ricerca di medici, infermieri ed Oss, da inserire nei reparti ospedalieri o nelle Rsa. Negli ultimi tempi la Sanità pubblica ha “scippato” addirittura risorse alle case di riposo con trasferimenti soprattutto di infermieri (passati agli ospedali) che hanno lasciato posti vuoti difficilissimi da riempire, come scrivono Gavino e Borghi su “La Stampa”.

