Il 25 novembre è morto Diego Armando Maradona che da poco – il 30 ottobre – aveva compiuto sessant’anni. Il Ragazzo d’Oro dal cuore di platino che nacque nel 1960 a Lanús si ètristemente spento a causa di un infarto, a Tigre, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo un delicato intervento al cervello.

Tante sono le parole già spese per ricordare il Campione, molte ancora se ne spenderanno ché c’è chi lo ama e chi invece di più si compiace a puntare il dito contro colui che eppure rimarrà sempre inarrivabile. Certo, è facile lanciare la prima pietra come se si fosse senza peccato, però sarebbe il caso di saper prendere attoche ci sono persone talmente geniali da essere irraggiungibili ed inimitabili persino nel loro non trovar pace neanche con se stesse.

Magari questo talento fuori misura, questo talento che supera l’umanamente sopportabile – dacché è addirittura una condanna essere mito prima ancora che adorato quale uomo e dunque ben voluto e supportato nelle difficoltà che tutti, prima o poi, ci troviamo ad affrontare in diversi campi – potrà dare fastidio ad un ego smisurato che non accetta d’essere secondo ad alcuno, eppure El Pibe de Oro è stato e resterà in eterno una luce a brillare così intensa che non vi è nato a poterla replicare …e poi si sa, la luce che illumina maggiormente e che arde con almeno il doppio dello splendore brucia nella metà del tempo ma sarà sempre un tempo pieno, il tempo dell’autenticità e di tutti gli ossimori e le contraddizioni che la vita porta con sé.

Io non ho avuto l’occasione di incontrare faccia a faccia D10S, non di meno provo un profondo rispetto e mi inchino di fronte al Talento sicura che esso sia stato dono e al contempo la tigre a divorare l’uomo, quell’uomo che ammiro e stimo (nonostante tutto!) per essersi schierato di continuo dalla parte degli ultimi e dei più deboli – perché assai più semplice e scontato è avere un nome e portarlo a braccetto del comodo quando si è abbienti mentre quando si conosce la povertà e la miseria, da cui si proviene, il riscatto è la più grande vittoria che regala speranza anche al prossimo.

Grazie mitico, grazie Scugnizzo d’Argentina perché non ti sei mai tirato indietro davanti all’esistenza, alle tue fragilità e tanto più hai affrontato l’infinito su quei 120 metri di lunghezza all’ennesima potenza benché il tuo estro fosse un carico pesante da portare, pensante in quanto divino: ci vuole infatti un’incredibile forza e generosità per non rinnegarlo e per condividerlo con sconosciuti, rinunciando così a larga parte del bisogno di pace di cui tutti necessitiamo!