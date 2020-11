Coronavirus, 47 nuovi positivi in provincia di Imperia. In totale in Liguria sono 606

Sono 606 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.532 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL 1: 47

12 contatto di caso confermato

35 attività screening



ASL 2: 64

16 contatto caso confermato

47 attività screening

1 settore sociosanitario



ASL 3: 351

98 contatto caso confermato

233 attività screening

20 settore sociosanitario



ASL 4: 14

3 contatto caso confermato

11 attività screening



ASL 5: 130

34 contatto caso confermato

95 attività screening

1 settore sociosanitario