Domenico Lipari, 69 anni, residente a Ventimiglia ex guardia giurata si è spento questa mattina all’Ospedale Borea di Sanremo. Era molto conosciuto nella città di confine dove era anche socio della Associazione Nazionale Carabinieri che oggi ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa. Domenico Lipari lascia la moglie e due figlie.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta