Messaggio di cordoglio della Confartigianato di Imperia per la scomparsa di Franco Blengini, storico imprenditore nel mondo della panificazione. “Esprimo a nome mio personale e della categoria che rappresento le condoglianze alla famiglia” ha detto Carlo Rovere, presidente dei panificatori di Confartigianato Imperia.

