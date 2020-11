Ieri a Sanremo in via Galilei un incendio è divampato, forse per una padella dimenticata sul fuoco, in un alloggio occupato da marito e moglie di 87 e 83 anni. I vigili del fuoco, allertati da alcuni vicini di casa, hanno liberato la coppia dall’immobile che si stava trasformando in una camera a gas per poi spegnere il rogo. La donna, per un principio di intossicazione, è stata ricoverata in osservazione, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

